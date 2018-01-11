ناصر قطامش يوقع على توكيل دعم السيسي: مصر بحاجة لجسارة هذا الرجل

وقع اللواء ناصر قطامش عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، على توكيل تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، موضحًا أن دعم الحزب لترشح الرئيس لأنه استطاع خلال سنوات قليلة الخروج بالبلاد من كبوات عدة.

وأضاف "قطامش"، أن البلاد تحتاج لحكمة وجسارة هذا الرجل في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، لاستكمال المسيرة التي بدأها من أجل تنمية البلاد ورفعة شأنها، مشيرًا إلى أن مصر أثبتت استعادتها للريادة وتصدر المشهد خلال فترة وجيزة؛ لتكون قاطرة الأمان وصمام الأمن للمنطقة.