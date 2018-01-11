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الوطن

مصدر: النيابة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتسليم جثة ضحية ستانلي لذويه

منذ 10 دقيقة
كتب: محمد الرملي
مصدر: النيابة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتسليم جثة ضحية ستانلي لذويه

الشاب محمد حسن

قال مصدر أمني بمديرية أمن الإسكندرية، إن النيابة ستتخذ الإجراءات اللازمة بشأن تسليم جثمان الشاب الغريق محمد حسن مرزوق لذويه، وذلك بعد ثبوت نتيجة تحليل "دي إن إيه"، موضحًا أن الجثة التي تم استخراجها بمعرفة الحماية المدنية منذ عدة أيام تعود للشاب.

من جهته، أوضح أضاف محمد فؤاد محامي ضحية ستانلي، أن النيابة ستأمر باستخراج تصريح دفن الجثمان، مع استكمال التحقيقات وإحالة المتهم في حادث كوبري ستانلي وتحطيم السور الحديدي وغرق شخص وإصابة اثنين؛ لمحكمة الجنايات وتحديد معاد للجلسة، مشيرًا إلى أن النيابة أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المعاد.

وتلقى اللواء مصطفي النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف عبدالحميد، رئيس البحث الجنائي يفيد بأن الجثة التي ظهرت بين صخور شاطئ ستانلي منذ أيام تعود للشاب محمد حسن الذي سقط أعلى كوبري ستانلي، في يوم 2 من يناير الجاري، وفقا لتحليل الـDNA الذي ظهر وأجراه والده بعد ظهور الجثة.

 

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