اليوم.. عرض "الجلسة" يشارك في مهرجان المسرح العربي بتونس

يشارك العرض المسرحي "الجلسة - شغل عفاريت" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، اليوم الخميس، بمهرجان المسرح العربي بتونس على مسرح بن رشيق.

ويقام للعرض المسرحى حفلتين اليوم، الأولى في الرابعة عصرًا والثانية فى السابعة مساءً.

"الجلسة - شغل عفاريت" بطولة طه خليفة، ميدو عبدالقادر، فهد إبراهيم، إيمان غنيم، مصطفى عبدالهادى، إيناس عزت، كريم فراج، عبدالله صابر، أحمد عادل، كريم نوار، بكر محمد علي، مارينا مجدي، ديكور وإضاءة عمرو الأشرف، أداء حركي عمرو باتريك، مكياج إسلام عباس، ملابس مروة عودة، تنفيذ إضاءة محمد محمود، تنفيذ صوت مصطفى نبيل، وإخراج مناضل عنتر.