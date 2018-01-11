  تطوير حديقة مساكن منطقة ناصر بسوهاج

شدد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، على رؤساء الوحدات المحلية للمدن والأحياء والقرى لتكثيف حملات وأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين بمختلف مدن وقرى المحافظة خصوصًا، لتوفير بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين .

وقال صلاح المازني، رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، انه تم الانتهاء من أعمال التطوير لحديقة تتوسط المساكن بمدينة ناصر بحي شرق، وجار أعمال التطوير بالحديقة المتحفية بجوار متحف سوهاج القومي لتكون متنفس طبيعي وشكل حضاري للأهالي والمواطنين بسوهاج، وجاري متابعة العمل بمنظومة النظافة والتجميل بالشوارع الرئيسية والفرعية وميادين حي شرق سوهاج.