خبير عسكري عن ضبط "مركب البحر الأحمر": مصر لديها رجال لا ينامون

علق اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، على البيان الذي نشره المتحدث العسكري العقيد أركان تامر حرب على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، بشأن ضبط مركب بها كميات كبيرة من المواد المخدرة في البحر الأحمر.

وقال سالم خلال مداخلة هاتفية بقناة "اكسترا نيوز"، إن العمليات الاستباقية التي ينفذها رجال الجيش والشرطة تُعتبر الوسيلة المُثلي لحماية البلاد من الإرهاب والمواد الممنوعة وباقي الأخطار التي تهدد أمنها القومي "مصر لديها لا ينامون في البر والبحر لحماية أمنها القومي".

وتابع الخبير العسكري، أن الحدود المصرية المشاطئة للبحر الأحمر يبلغ طولها حوالي 1000 كم، موضحًا أنها البحر الأحمر منطقة مفتوحة يصعب فيها تحديد هوية السفن المارة، ومعرفة أيهم يشكل خطرًا على الأمن القومي للبلاد.

وأوضح مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن رجال الأمن في البر والبحر يبذلون جهودًا كبيرة لمحاربة الإرهاب وتوقيف السفن التي تحمل موادًا ممنوعة "مينفعش نغفل لحطة عن حماية وطننا".