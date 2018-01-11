تسجيل الدخول

الوطن

خبير عسكري عن ضبط "مركب البحر الأحمر": مصر لديها رجال لا ينامون

منذ 21 دقيقة
كتب: شريف سليمان
خبير عسكري عن ضبط "مركب البحر الأحمر": مصر لديها رجال لا ينامون

نصر سالم

علق اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، على البيان الذي نشره المتحدث العسكري العقيد أركان تامر حرب على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، بشأن ضبط مركب بها كميات كبيرة من المواد المخدرة في البحر الأحمر. 

وقال سالم خلال مداخلة هاتفية بقناة "اكسترا نيوز"، إن العمليات الاستباقية التي ينفذها رجال الجيش والشرطة تُعتبر الوسيلة المُثلي لحماية البلاد من الإرهاب والمواد الممنوعة وباقي الأخطار التي تهدد أمنها القومي "مصر لديها لا ينامون في البر والبحر لحماية أمنها القومي".

وتابع الخبير العسكري، أن الحدود المصرية المشاطئة للبحر الأحمر يبلغ طولها حوالي 1000 كم، موضحًا أنها البحر الأحمر منطقة مفتوحة يصعب فيها تحديد هوية السفن المارة، ومعرفة أيهم يشكل خطرًا على الأمن القومي للبلاد. 

وأوضح مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن رجال الأمن في البر والبحر يبذلون جهودًا كبيرة لمحاربة الإرهاب وتوقيف السفن التي تحمل موادًا ممنوعة "مينفعش نغفل لحطة عن حماية وطننا".

 

أخبار متعلقة

المتحدث العسكري: "البحرية" تضبط مركبا به مواد مخدرة في البحر الأحمر

المتحدث العسكري: "البحرية" تضبط مركبا به مواد مخدرة في البحر الأحمر

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن القوات البحرية عثرت على مركب في البحر الأحمر
المتحدث العسكري: تدمير أوكار إرهابية مستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة

المتحدث العسكري: تدمير أوكار إرهابية مستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة

قال العقيد أركان حرب تامر حرب، المتحدث العسكري، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه في إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة
المتحدث العسكري ينشر مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لعام 2017

المتحدث العسكري ينشر مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لعام 2017

نشر العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورتين عن خطة مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال عام 2017.
عاجل| "المتحدث العسكري": قتل تكفيريين وضبط مخزن للمخدرات

عاجل| "المتحدث العسكري": قتل تكفيريين وضبط مخزن للمخدرات

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن قوات إنفاذ القانون
المتحدث العسكري: مقتل 3 تكفيريين واستشهاد 6 بينهم ضابط بشمال سيناء

المتحدث العسكري: مقتل 3 تكفيريين واستشهاد 6 بينهم ضابط بشمال سيناء

قال المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، تمكنت من القضاء على 3 تكفيريين
عاجل| المتحدث العسكري: مقتل 8 إرهابيين بشمال سيناء

عاجل| المتحدث العسكري: مقتل 8 إرهابيين بشمال سيناء

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجو
المتحدث العسكري: "حرس الحدود" تضبط 11 واقعة هجرة غير شرعية

المتحدث العسكري: "حرس الحدود" تضبط 11 واقعة هجرة غير شرعية

أصدر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، بيانا أكد فيه استمرار الجهود المكثفة، التي تبذلها قوات حرس الحدود، لتأمين حدود الدولة وإجهاض المخططات والمحاو

التعليقات

بروفايل| «حسب الله».. رجل المهام الصعبة

الأكثر قراءة

عاجل