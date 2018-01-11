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الوطن

فتح باب التقدم لـ100 مشروع صوبة زراعية لشباب الوادي الجديد

منذ 21 دقيقة
كتب: شرف غريب
فتح باب التقدم لـ100 مشروع صوبة زراعية لشباب الوادي الجديد

صوب زراعية بالوادي الجديد

قال المهندس عادل عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، اليوم، إنه جاري فتح باب التقديم لــ100 مشروع صوبة زراعية بدءًا من اليوم وحتى 24 يناير الجاري.

وأوضح عباس أنه من تلك المشروعات الناجحة هي مشروعات إنشاء صوب زراعية ومشروعات الظهير الصحراوي، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدم كافة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية (مشروعك) وذلك بمنح الدعم المالي اللازم للشباب، للبدء في مشروعاتهم بفائدة بسيطة، مما يساهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.

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