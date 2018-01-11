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الوطن

المشدد 10 سنوات لمتهم بـ"خلية طنطا الإرهابية"

منذ 18 دقيقة
كتب: محمد بركات
المشدد 10 سنوات لمتهم بـ"خلية طنطا الإرهابية"

صورة أرشفية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، برئاسة المستشار حسين قنديل، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم إسلام قطب بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامه مع آخرين حكم عليهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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