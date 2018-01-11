دفاع متهم بـ"محمد محمود": موكلي سوداني الجنسية وكان يزور جدته

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم، لمرافعة دفاع متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث محمد محمود".

ودفع المحامي بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة التجمهر، قائلا: "المتهم أحمد إسماعيل سوداني الجنسية، وكان في زيارة لجدته التي تسكن بمنطقة عابدين، وتم القبض عليه بصورة عشوائية".

وأضاف أن المتهم الآخر عمرو علاء يعمل سايس في جراج بباب اللوق، وليس له علاقة بالواقعة من قريب ولا من بعيد، مطالبا بالبراءة لموكليه تأسيسا على بطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، "فالقائم بالضبط تلقى بلاغا من الأهالي ولم يرى الواقعة، والقبض على عمرو علاء تم في مكان بعيد عن الواقعة بأكثر من 700 متر من الأهالي، فمأمور الضبط لم يشاهد الواقعة".