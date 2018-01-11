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الوطن

تدبيش ورصف كوبري العباسية بـ6 ملايين جنيه في "مغاغة" بالمنيا

منذ 6 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
تدبيش ورصف كوبري العباسية بـ6 ملايين جنيه في "مغاغة" بالمنيا

صوره أرشيفية

قال مجدي نصر رئيس مركز مغاغه بالمنيا، إنه سيتم البدء في أعمال تدبيش جوانب كوبري العباسية بعد انخفاض منسوب المياه في ترعة الإبراهيمية، وذلك باعتمادات على عامين تقدر بـ6 ملايين و300 ألف جنيه، بالإضافة إلى اعتماد مبلغ 261 ألف جنيه من صندوق الخدمات لإنشاء مزلقان جديد للكوبري عن طريق السكة الحديد، وتدبير مبلغ 300 ألف جنيه لرصف الكوبري ومداخله، كما تم تركيب أعمدة إنارة الكوبري والمنطقة المحيطة بكشافات ليد.

وتفقد رئيس مركز مغاغة، يرافقه مهندس المشروعات بالوحدة المحلية، عددًا من المشروعات الجاري العمل بها للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال، والتأكد من سير العمل والجدية في إنهاء المشروعات بنهاية هذا الشهر، حتى تكون جاهزة للافتتاح في عيد المنيا القومي، وشملت الجولة، متابعة الأعمال بمشروعات "كوبري العباسية، مجزر أبا، تجميل المدخل الجنوبي".

وفيما يتعلق بتجميل المدخل الجنوبي، قال رئيس المدينة، إنه جار أعمال الخرسانة ومحارة البلدورات والأحواض، وجار حاليًا نقل الأعمدة الكهربائية لتكون متناسقة مع المظهر العام، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق مع مسؤولي الحدائق لتجهيز الزراعات المطلوبة للأحواض، وتصل اعتمادات أعمال تجميل المدخل إلى 400 ألف جنيه.

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