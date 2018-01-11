"المهن التعليمية": أول مارس آخر موعد لتسليم بيان معاش الأعضاء والورثة

قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، تكريم السيدة أحلام محمد أحمد علي عضو النقابة الفرعية للمعلمين بجنوب القاهرة، ووالدة الشهيد النقيب محمود أبوالعز ضابط الشرطة بقسم شرطة مصر القديمة.

كما تقرر طلب بيان معاش من الأعضاء والورثة في موعد أقصاه أول مارس المقبل، حيث أكدت هيئة المكتب، أنه لن يتم صرف المعاش سواء للأعضاء أو الورثة الذين لم يقدموا بيان معاش في الموعد المحدد.

وقررت هيئة مكتب النقابة أيضًا، تكليف أحمد حسام الدين طلبة الأمين العام المساعد للنقابة العامة بالقيام بالأعمال المالية والإدارية بالنقابة الفرعية للمعلمين ببنها، لحين إعادة تشكيل النقابة الفرعية بها؛ نظرًا لبعض المشكلات والشكاوى التي وردت للنقابة العامة.