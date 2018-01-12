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الوطن

انعقاد المجلس الثاني لمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بأسوان

اليوم AM 12:07
كتب: عبد الله مشالي
انعقاد المجلس الثاني لمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بأسوان

"البحوث والدراسات الإفريقية بأسوان يعقد المجلس الثاني

انعقد أمس، مجلس معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل رقم 2 برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، وبحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي عميد المعهد، والدكتور ماهر إبراهيم وكيل المعهد، وأعضاء المجلس.

وفي بداية المجلس أكد رئيس الجامعة على الاهتمام بالطلاب الوافدين الذي بلغ تعدادهم بالمعهد 67 دارسا ودارسة من دولة الكويت الشقيق بالتعاون مع المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت، كما تم مناقشة تشكيل لجان الشفوي لمقررات الفصل الدراسي الأول 2017/2018  لجميع أقسام المعهد مع بداية الامتحانات التحريرية المقرر بدايتها يوم 2018/1/20

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