إحباط محاولة تهريب أجزاء ومكونات طائرة تجسس بمطار برج العرب

أحبط رجال جمارك تفتيش الركاب بمطار برج العرب الدولي، برئاسة محمود فرغلي مدير عام جمارك الموانئ الجوية، محاولة تهريب أجزاء ومكونات طائرة تجسس محظور تداولها ودخولها البلاد طبقا طبقا للقانون، وللتهرب من سداد الرسوم الجمركية والقيود الاستيرادية.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران "فلاى إيجبت" القادمة من الكويت، اشتبه كل من وليد عيسى وكريم صبحي في الراكب المصري (ح. م. ا) مصور قادم من الكويت، وتم تمرير حقائبة للفحص بجهاز أشعة X-RAY بمعرفة عمرو أكرم مأمور فحص الأشعة، فتبين وجود كثافات عالية، وبالعرض على طارق صلاح سيف النصر مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبة من محمد الشربينى وحمدى راضى مأمورى الحركة، ونشأت العمدة بمكافحة التهرب الجمركي، وأحمد السيد ومحمد عثمان بالأمن الجمركي، أسفرت عن اكتشاف أجزاء ومكونات طائرة تجسس (PHANTOM 4)، منها مراوح الطائرة وجهاز التحكم الرئيسى وكاميرا علية الدقة ومايك للصوت وأجزاء أخرى والكتالوج الخاص بها، وبسؤال الراكب أفاد بأنها مرسلة لأحد الأشخاص سوف يتصل به.

قرر عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط حمل رقم 1 لسنة 2018 للراكب، وإحالة الراكب للجهات المختصة، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورمجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، والعدوي مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.