محمد الباز يكشف اعترافات معاون مباحث المقطم في قضية "عفروتو"

كشف الإعلامي الدكتور محمد الباز، عن بعض الحقائق في قضية "عفروتو المقطم" طبقًا لما قاله معاون رئيس مباحث قسم المقطم والمتهم بقتله.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور" إن معاون المباحث قال إنه كان قد تلقى معلومة تفيد بوقوف "عفروتو" أمام إحدى المقاهي لبيع مواد مخدرة مع رفاقة فتوجه إلى محل الواقعة ومعه 3 من أمناء الشرطة.

وأشار الباز، إلى أن معاون المباحث استكمل حديثه قائلا إنه طالب من أحد أمناء الشرطة بتأمين الشارع المتواجد فيه "عفروتو" من الجهة المقابلة ومع الوصول له وجدوه ممسكا بسيجارة دخانها كثيف فاشتبه أنها مخدرات.

وتابع الباز، حديث معاون المباحث قائلا إن "عفروتو" بمجرد رؤيته لرجال الشرطة حاول الفرار ولكن أمين الشرطة الذي كان يؤمن الشارع المقابل لحقه وضربه على قدمه وأوقعه أرضا "على سن الرصيف" فصرخ من شدة الألم، واستكمل تفتيشه وأخرج منه 18 تذكرة "استروكس" وبعض النقود تقدر بـ 405 جنيهات.

واستكمل الباز، أن معاون المباحث قال إنه تم اصطحاب "عفروتو" وبعض المتهمين إلى قسم المقطم وأمر بأخذ بياناتهم ووضعهم في الحجز إلا أنه وجد أحد أمناء الشرطة يخبره أن "عفروتو تعبان أوي" فتوجه على الفور إليه ووجده في حالة إعياء شديدة فتوجه به على الفور إلى مستشفى المقطم ودخل به الطوارئ حتى جاء الأطباء وأخبروه بوفاته.