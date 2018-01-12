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الوطن

البرلمان اليوم| طلبات إحاطة والموافقة على تغليظ عقوبة "ازدراء الأديان"

منذ 27 دقيقة
كتب: عبد الحميد جمعة
البرلمان اليوم| طلبات إحاطة والموافقة على تغليظ عقوبة "ازدراء الأديان"

البرلمان

تستعرض "الوطن" أبرز ما جاء من نشاطات وفعاليات وتصريحات صدرت عن مجلس النواب، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في سلسلة "البرلمان اليوم"، وفيما يلي أبرز أحداث أمس الخميس:

- نفى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ما أثاره بعض النواب عن استخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة، قائلاً: «هذا لم يحدث مطلقاً على مستوى الجمهورية»، واصفاً ما يقال فى هذا الشأن بأنه «ترويج من بعض المغرضين، تناولته بعض الصحف، وتم تصدير هذه الصورة للخارج».

- أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لمجلس النواب، أن المجلس وأعضائه لن ينزلقوا إلى المستوى المتدني الذى استخدمه حازم عبدالعظيم وزير الاتصالات الأسبق، في التجاوز بحق أعضاء المجلس، قائلا: "سنسلك المسلك القانوني بتقديم بلاغ للنائب العام موثقا بما كتبه المذكور ويقع تحت طائلة قانون العقوبات فى جرائم السب والقذف".

- طالب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة الانتهاء من التقسيم الإداري الجديد للمحافظات، ليتم حل مشاكل الحدود بين الوحدات المحلية والفصل بين بعضها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- واصلت لجنة الخطة والمولزنة مناقشة قانون المزايدات والمناقشات برئاسة ياسر عمر وكيل اللجنة، وحضور ممثلين لوزارات المالية والتخطيط والدفاع والبترول وعدد من الجامعات والشركات وشركات قطاع الأعمال.

- بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الوادي الجديد حول مشاكل واحتياجات المحافظة، وذلك بحضور محافظ الوادي الجديد.

- بدأت الأمانة العامة بمجلس النواب، مراجعة نماذج استمارات تزكية ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية، والتي ملأها النواب على مدار اليومين الماضيين، وفقا لما نص عليه الدستور والقانون.

- وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، في اجتماعها أمس الخميس، على اقتراح بقانون مقدم من اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن تعديل المادة 98 من قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة، أو تحقير وازدراء الأديان السماوية.

- قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، في اجتماعها أمس، تأجيل مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب بدير عبدالعزيز بشأن إنشاء هيئة خاصة بوزارة الدفاع لحماية الأطفال الذين ليس لهم مأوى "أطفال الشوارع".

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