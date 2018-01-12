السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن "المجمع الطبي" في المعادي

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا أعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تناول مراحل تطوير المجمع، بما يمكنه من أداء دوره في تقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة من خلال مستشفيات في جميع التخصصات الطبية لأبناء الشعب المصري.

ويضم المجمع منظومة علاجية وعيادات خارجية تغطي 38 تخصصا طبيا تكفي لاستيعاب 250 إلى 300 ألف مريض سنويا، كما يشمل المجمع أرقى أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة وسط استنفار دائم للتعامل الفوري مع الحالات الحرجة وتصنيفها عبر تطبيق الكود اللوني العالمي "triage"، ويحتوي المجمع على 1400 غرفة للمرضى بخلاف 217 سرير للرعاية المركزة و30 غرفة عمليات تكفي لإجراء 6500 عملية جراحية على مدار العام بما يساهم في تطوير مستويات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين من العسكريين والمدنيين في كافة التخصصات الطبية.

كما شملت أعمال التطوير المعامل الرئيسية بما يكفي لاستقبال ما يقرب من المليون حالة سنويا بمعدل تحليل ألف و200 عينة في الساعة الواحدة ليواكب التطوير أحدث التقنيات العالمية في ذلك المجال.

كما تم إنشاء وحدة الحامض النووي المستخدمة في تشخيص الخلل الجيني في الورم بما سوف يسهم في تشخيص الأمراض باستخدام عينات الدم دون اللجوء للعمليات الجراحية، وشمل التطوير بنك الدم من خلال توفير نظام آمن لنقل الدم بمشتقاته بطاقة 1500 كيس دم وألف و800 كيس بلازما شهريا، وتطوير أقسام الأشعة التشخيصية والتداخلية بما يخدم ما يزيد عن 90 ألف حالة سنويا، وتطوير قسم الأسنان عبر إنشاء مركز تخصصي أكاديمي للأبحاث يضم 4 عيادات ليصل العدد الكلي إلى 16 عيادة لمختلف تخصصات طب الأسنان، وتطوير قسم الرمد ليشمل نقلة نوعية عبر أحدث الأجهزة الجراحية والنظم العلاجية.

وشهد قسم القلب تحديث غير مسبوق بإضافة المزيد من وحدات القسطرة، بالاضافة إلى وحدة مناظير الجهاز الهضمي التي تمثل نقلة نوعية بانضمام أرقى مناظير الأمعاء الدقيقة والموجات فوق الصوتية، ويصل المجمع إلى أعلى المعايير العالمية في مكافحة العدوى من خلال تطوير كافة وحدات التعقيم المركزية، وكذلك الارتقاء بمعدلات أداء منظومة العلاج الطبيعي لتضم 4 صالات علاجية جديدة مزودة بكافة متطلبات العلاج بما فيها أحدث وحدات العلاج المائي، وقسم رعاية الأطفال حديثي الولادة بإضافه وحدة متطورة تضم 15 حضانة مزودة بأحدث ما وصل إليه العلم في مجال التنفس الصناعي وقياس نسبة الأكسجين في الدم والعلاج الضوئي والتدفئة وقياس نسبة الصفراء.

وتم إنشاء مستشفى الأورام وأمراض الدم ومستشفى الكلى وزراعة الكبد، فضلا عن مستشفى الصحة النفسية والتي تتجلى بها أفضل المعايير العلاجية بتطبيق الكود العالمي لمستشفيات الطب النفسي وعلاج الإدمان وفق أحدث الوسائل في مجال الرعاية والعلاج، وتتكامل منظومة الرعاية الصحية بالاهتمام بجودة ونوعية الغذاء المقدم للمرضى، حيث يعتبر أحد أهم وسائل اكتمال العلاج التي تمت من خلال عمل تطوير شامل للمطبخ، وحرصا على التأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمرضى فقد تم إنشاء معمل لتحليل الاغذية وعمل الاختبارات الدورية عليها.

كما احتوى المجمع على قاعة للمحاضرات الرئيسية مجهزة بأحدث وسائل العرض والمشاهدة، كما يعد المجمع مقرا لعقد امتحانات الزمالة للباطنة والجراحة للكلية الملكية بالمملكة المتحدة.