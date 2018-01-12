السيسي يتفقد عدد من المستشفيات والمراكز التخصصية الجديدة

تفقد الرئيس في جولة شملت مستشفى الأورام وأمراض الدم التي تعد من أكبر الصروح الطبية في الشرق الأوسط، وقد صممت المستشفى وفقاً لأحدث كود عالمي وزودت بأرقي الأجهزة التشخيصية والعلاجية مع أحدث وحدة صيدلة إكلينيكية ومنظومة متكاملة في تحضير العلاج الكيماوي و20 عيادة لأمراض الدم والأورام وضمت المستشفى وحدات هي الأكثر تطوراً في مجال الرعاية المركزة، ليشهد المجمع الطبي بالمعادي نقلة علاجية نوعية بإضافة أحدث المعجلات الخطية عالية وشديدة الطاقة والدقة في علاج الأورام مع اعتماد أرقي أنظمة تقييم الإصابة عبر جهاز الماسح المقطعي من طراز pet c t scan فضلاً عن احتواء المستشفى على وحدات رعاية تلطيفية بطاقة 14 غرفة لكل وحدة وذلك لتقديم الرعاية الصحية لحالات الأورام المتقدمة، مع توفير أعلى أنطمة المتابعة والمراقبة بالكاميرات الحديثة.

كذلك تفقد الرئيس مركز الغسيل الكلوي والذي يضم أكبر وحدة غسيل كلوي على مساحة 2000 متر مربع بطاقة ثمانون ماكينة من أحدث وحدات الاستصفاء الدموي مزودة بأرقى النظم لمعالجة المياه الطبية مع وجود وحدة خلط مركزي لمحاليل الكلي ضمن أحدث التقنيات في هذا المجال، كما يساهم المركز في تطوير البحث العلمي وتأهيل طلبة كلية الطب للقوات المسلحة.