موانئ البحر الأحمر تشهد وصول وسفر 1915 راكبا على مدار يومين

شهدت موانئ البحر الأحمر على مدار يومين وصول وسفر1915 راكبا وتداول 397 شاحنة حيث شهد ميناء نويبع وصول وسفر 707 ركاب وتداول 53 شاحنة كما شهد ميناء سفاجا وصول وسفر 1208 ركاب وتداول 344 شاحنة ويستعد ميناء الزيتيات لاستقبال 5 آلاف طن بوتاجاز.

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء نويبع استقبل اليوم السفينتين برنسيسة وبريدج وعلى متنهم 296 راكب و4 براد و2 تريلا و2 سيارة و2 باص جيت.

وأضاف أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازايجين وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع، كما تغادر ميناء بورتوفيق السفينة أمنية وعلى متنها 4500 طن بضائع عامة متجهة إلى اليمن.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة 4 سفن وعلى متنهم 464 راكبا و229 شاحنة بضائع و22 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال أربع سفن وعلى متنهم 588 راكبا و13 شاحنة بضائع و9 شاحنة عفش ركاب و245 سيارة وغادرت السفينة الرياض وعلى متنها 156 راكب و3 شاحنة و19 سيارة.