سامح عبدالعزيز يبدأ تصوير "أرض النفاق" خلال أيام

يواصل المخرج سامح عبدالعزيز، العمل على التحضيرات الأساسية الخاصة بمسلسل "أرض النفاق" بطولة الفنان محمد هنيدي، استعدادا لمشاركته في سباق الدراما الرمضانية المقبل.

وقال عبدالعزيز لـ"الوطن": "نتابع التحضيرات والمعاينات الخاصة بأماكن التصوير، ومن المقرر أن نبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة".

يذكر أن مسلسل "أرض النفاق" مأخوذ عن رواية للكاتب يوسف السباعي، تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم من بطولة الفنان فؤاد المهندس، ويقوم ببطولة المسلسل الفنان محمد هنيدي ودلال عبدالعزيز، سيناريو أحمد عبدالله، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج "العدل جروب".