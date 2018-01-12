"التضامن": بدء تقديم طلبات مشرفي الحج يدويا بالمديريات الثلاثاء

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان صباح اليوم، إن طريقة تقديم الطلبات لمشرفي الجمعيات الأهلية لموسم الحج الحالي يدوياً للمديرية التابع لها خلال الفترة من الثلاثاء المقبل 16 يناير الحالي، حتى 1 فبراير المقبل وفقا لنموذج متوفر على موقع المؤسسة الإلكتروني، بالإضافة إلى تقديم كافة المستندات اللازمة للترشيح ويقوم المرشح الذي استوفى المستندات المطلوبة وبعد التحقق من قبل المديرية من صحة بياناته بتسجيل بياناته على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.hajjfoundation.org.eg.

وأشارت والي إلى أنه يحق للمرشحين الذين تم استبعادهم التقدم بتظلم للجنة التظلمات بالمديرية، أما بالنسبة لمشرفي الجمعيات المركزية فالطلبات تتقدم إلى الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات.