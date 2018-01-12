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الوطن

آسر ياسين: ماجد الكدواني "موهوب بشكل مش طبيعي"

أمس PM 11:09
كتب: شريف حسين
آسر ياسين: ماجد الكدواني "موهوب بشكل مش طبيعي"

آسر ياسين

تحدث الفنان آسر ياسين عن مسلسله الأخير رمضان الماضي، والذي حمل اسم "30 يوم"، وذلك خلال استضافته في برنامج "تعشب شاي" مع الفنانة غادة عادل على قناة "dmc".

وأكد آسر، أن الفنان باسل خياط أدى دور "توفيق" "بشكل هايل"، مشيرا إلى أن دور "طارق" مرتبط بدور "توفيق" بشدة وأنه كان مهتما من سيلعب أمامه الدور الآخر.

وقال آسر إن لديه نماذج فنية يراقبها مثل الفنان ماجد الكدواني "هنشوف اللي هو كان إيه وتحول بقى إيه"، متابعا "من أكتر الممثلين اللي بشوفهم أذكيا وموهوبين بشكل غير طبيعي".

وأوضح أنه مستعد لتعلم أي مهارة من أجل التمثيل، وأنه يتعلم الدرامز حاليا استعداد لفيلمه الجديد "تراب الماس".

 

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