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الوطن

غلق 16 معمل تحاليل لمخالفتهم اشتراطات التراخيص في بني سويف

أمس PM 11:11
كتب: عمرو رجب
غلق 16 معمل تحاليل لمخالفتهم اشتراطات التراخيص في بني سويف

الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة، 16 معمل تحاليل، مخالف لاشتراطات التراخيص، والاشتراطات الصحية اللازمة.

وأشارت المديرية في بيان صحفي، مساء اليوم الجمعة، عن شن حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد عبد القادر مدير الإدارة، وعضوية الدكتور أحمد عبد العظيم، حملة على معامل التحاليل المختلفة بالمحافظة.

وتابعت الحملة 36 معمل تحاليل متنوع، حيث تبين مخالفة 16 معمل لإشتراطات التراخيص، والإشتراطات الصحية اللازمة، والتي تم استصدار قرار غلق لهم.

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