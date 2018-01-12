غدا.. نظر طعن إلغاء قرار إحالة أمناء الشرطة للمعاش

تنظر المحكمة الإدارية للرئاسة، برئاسة المستشار حسام عبدالفتاح، غدا، الطعن رقم 8088 لسنة 64، المقام من أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، والذي يطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بإحالته للمعاش.

وقال الطعن، إن التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة؛ لأنها تضع رقبة كل من تخطوا 20 عامًا في العمل تحت سيف القيادات، وتمنح آخرين الحق في الاستمرار حيث يجوز مد خدمة الأمين، بحسب أهواء قيادات الوزارة.

أوضح الطعن أن هذه المادة تم تمريرها للتنكيل بأعضاء الأندية المنتخبة، وإنهاء الخدمة دون مقاييس أو معايير، مؤكد أنه تم إنهاء خدمة كلاً من "الأمين محمد عبدالكريم، والأمين علاء خطاب بمديرية أمن الجيزة، رغم حصولهم على تقارير سرية ممتازة طيلة مدة خدمتهم في الوزارة، وعدم توقيع أي جزاءات تأديبية عليهم".