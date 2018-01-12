تسجيل الدخول

الوطن

غدا.. نظر طعن إلغاء قرار إحالة أمناء الشرطة للمعاش

أمس PM 11:17
كتب: إيمان فكرى
غدا.. نظر طعن إلغاء قرار إحالة أمناء الشرطة للمعاش

مجلس الدولة

تنظر المحكمة الإدارية للرئاسة، برئاسة المستشار حسام عبدالفتاح، غدا، الطعن رقم 8088 لسنة 64، المقام من أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، والذي يطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بإحالته للمعاش.

وقال الطعن، إن التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة؛ لأنها تضع رقبة كل من تخطوا 20 عامًا في العمل تحت سيف القيادات، وتمنح آخرين الحق في الاستمرار حيث يجوز مد خدمة الأمين، بحسب أهواء قيادات الوزارة. 

أوضح الطعن أن هذه المادة تم تمريرها للتنكيل بأعضاء الأندية المنتخبة، وإنهاء الخدمة دون مقاييس أو معايير، مؤكد أنه تم إنهاء خدمة كلاً من "الأمين محمد عبدالكريم، والأمين علاء خطاب بمديرية أمن الجيزة، رغم حصولهم على تقارير سرية ممتازة طيلة مدة خدمتهم في الوزارة، وعدم توقيع أي جزاءات تأديبية عليهم".

أخبار متعلقة

غدا.. نظر دعاوى أمناء الشرطة ضد قرار إحالتهم لـ"المعاش"

غدا.. نظر دعاوى أمناء الشرطة ضد قرار إحالتهم لـ"المعاش"

تنظر المحكمة الإدارية للرئاسة، بمجلس الدولة، غدا، عدة دعاوى مقامة من عدد من أمناء الشرطة، تطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1448 لسنة 2017، والذي يتضمن إحالته
13 يناير.. إعادة المرافعة في طعن إلغاء قرار إحالة أمناء الشرطة للمعاش

13 يناير.. إعادة المرافعة في طعن إلغاء قرار إحالة أمناء الشرطة للمعاش

قررت المحكمة الإدارية للرئاسة، برئاسة المستشار حسام عبدالفتاح إعادة المرافعة في الطعن رقم 8088 لسنة 64، المقام من أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة

"ائتلاف أمناء الشرطة" يتضامن مع زملائهم المضربين بمرور دمياط

أعلن ائتلاف أمناء الشرطة بدمياط، اليوم، تضامنه مع العناصر والأفراد من أمناء شرطة المرور الذين دخلوا في إضراب للمطالبة بإقالة وكيل قسم مرور دمياط.

"ائتلاف أمناء الشرطة بدمياط" عن إقالة محمد إبراهيم: "رحل الإنسان"

أعرب مدحت العاملي، رئيس ائتلاف أفراد وأمناء الشرطة بدمياط، لـ"الوطن" عن استيائه لإقالة اللواء محمد إبراهيم من منصبه،
سمير غطاس يطالب بحل ائتلاف أمناء الشرطة: لديهم خلل في التعليم

سمير غطاس يطالب بحل ائتلاف أمناء الشرطة: لديهم خلل في التعليم

قال عضو مجلس النواب الدكتور سمير غطاس، إنّ أمناء الشرطة يُشكلون 80% من جهاز الشرطة

التعليقات

بالفيديو| الأهلي

الأكثر قراءة

عاجل