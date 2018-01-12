أسامة كمال يبرز مقالا لـ"الوطن" عن تطورات مشروع تركيا في الشرق الأوسط

حذر الإعلامي أسامة كمال، من التبادل الاقتصادي بين مصر وتركيا، محذرا من مشروع تركيا في الشرق الأوسط.

واستشهد كمال، بمقال منشور أول أمس بصحيفة "الوطن" للعميد خالد عكاشة، والذي حمل عنوان "إعادة تعويم مشروع الإخوان"، ويتحدث عن زيارة رجب طيب أردوغان لتشاد وتونس والسودان، ويشير إلى أن الدور التركي حاضر وفاعل منذ 2011، إلا أن العام 2017 هو عام لملمة الفوضى والإخفاقات التي حدثت لمشروعها بعد انتكاسه بسبب ثورة 30 يونيو.

وأوضح كمال، أن العميد خالد عكاشة يرى في مقاله أن تركيا عملت على تقويض أي مشروع عربي عربي، كما عملت على إرهاق "القاهرة" بنشاط إرهابي وحرب إعلامية تستهدف استنزاف الجهد والتركيز وتجعل مصر في مربع الدفاع عن نفسها، وكذلك حاولت ضرب التماسك الخليجي وقلصت قدرته على الحركة المشتركة.

وتابع أن تركيا استهدفت مصر بإشعال مشكلات جوار في المنطقة، قبل أن تقفز لمناطق الاهتمام التاريخية بالنسبة لمصر، فقد افتتحت قاعدة عسكرية في الصومال ثم تحركت في إثيوبيا، ثم ملف المياه، ثم وصلت في النهاية إلى السودان.

وقال كمال إن المشروع التركي الإخواني كالعادة يتمركز في تقاطعات المصالح والنفوذ.