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الوطن

برلماني: زيادة تذاكر المترو تشمل الخط الثالث والرابع فقط

أمس PM 11:41
كتب: عبد الرحمن خالد
برلماني: زيادة تذاكر المترو تشمل الخط الثالث والرابع فقط

أرشيفية

قال هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن زيادة تذاكر المترو لا تتعلق بالخط الأول والثاني لمترو الأنفاق، حيث ستشمل الزيادة الخط الثالث والرابع فقط، طبقا لحديثه مع وزير النقل.

وأضاف عبدالواحد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، اليوم الجمعة، أن أى أرتفاع في سعر االتذكرة لابد من وجود خدمات لصالح الجمهور بها، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا آخر مع "عرفات" لاستكمال المناقشات الخاصة بالنقل النهرى وخلافه، إضافة إلى طلبات إحاطة مقدمة من النواب عن عدد من المشكلات بالمحافظات.

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