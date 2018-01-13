"الزملكاوية" بعد فوز "الأهلي": "ادونا حظه وهنغزو العالم"

تفاعل جماهير نادي الزمالك مع فوز النادي الأهلي بكأس السوبر، على حساب النادي المصري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستطاع النادي الأهلي تحقيق اللقب العاشر له، بعد الفوز على النادي المصري بهدف دون رد، بعد خطأ فادح من الحارس أحمد مسعود.

وترصد "الوطن" ردود أفعال جماهير الزمالك بعد تتويج الأهلي باللقب:

غردت هبة أحمد عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أعطيني نص حظ الأهلي وأرميني في البحر"، بينما علق "محمد كراوتش": "يارب ثمن حظ الأهلي"، وغرد حساب باسم "الحج محمد": "أديني نص حظ الأهلي وهعزو العالم".

وكتب خالد جودة: "دول أسياد الحظ والهكس"، بينما علق أحمد ضاحي ساخرا: "لو رحت امتحان بتيشيرت الأهلي المراقب هيغلط، ويديك نموذج الإجابة مع ورقة الامتحان".

وغرد حساب باسم "الجنتل": "طول عمركو فريق محظوظ"، وعلق أحمد الدمنهوري: يارب يصدقوا انهم فريق محظوظ".

وكتب إسلام نصر: "اكتر فريق محظوظ في المجرة"، وعلق عبد الرحمن: "بجد فريق محظوظ بشكل مش طبيعي".