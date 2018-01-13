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الوطن

"الأوقاف": نرغب الأئمة في العلم وسنعقد دورة عن حروب الجيل الرابع

منذ 19 دقيقة
كتب: سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسى
"الأوقاف": نرغب الأئمة في العلم وسنعقد دورة عن حروب الجيل الرابع

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الأوقاف جنحت إلى ترغيب الأئمة في العلم عبر الدورات مثل دورة في المستوى الخاص، وخرجنا عن الشكل النمطي؛ وهناك دورة قريبة عن حروب الجيل الرابع ومفاهيم الأمن القومي وفي علم النفس والاجتماع.

وأضاف "جمعة" خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الأوقاف والمعهد العالي للدراسات الإسلامية بقاعة حراء بمقر ديوان عام الوزارة لتقديم 200 منحة ماجستير للأئمة والعاملين بالأوقاف لهذا العام، مؤكدا عقد معسكر إضافي للأئمة في محافظة البحر الأحمر نهاية الأسبوع الجاري أيام الخميس والجمعة والسبت.

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