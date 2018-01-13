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الوطن

الإعدام لمزارع والمؤبد لنجله وشقيقه لقتلهم شخصا في خلاف على أرض

منذ 12 دقيقة
كتب: حسن صالح
الإعدام لمزارع والمؤبد لنجله وشقيقه لقتلهم شخصا في خلاف على أرض

مديرية أمن القليوبية - أرشيفية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات، وعضوية المستشارين ممدوح محمود بكري، وأشرف جمال علي، وسكرتارية عماد حلمي ومحمد عصام، بالإعدام لمزارع والمؤبد لنجله وشقيق الأول والبراءة لـ 4 آخرين في قضية قتل شخص للخلاف على قطعة أرض في القناطر الخيرية.

كان اللواء محمد الألفي، مدير المباحث، تلقى إشارة من مستشفى القناطر المركزي بوصول "سعد.ع" مزارع، جثة، إثر طلقات نارية.

أخطر اللواء إيهاب خيرت، مدير الأمن فأمر بتشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد حسام الحسيني، رئيس المباحث لسرعة التوصل إلى المتهمين.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 7 أشخاص من عائلة واحدة بسبب خلافات بينهم وبين المجني عليه على قطعة أرض.

وتدخل الجيران والأهل لفضها وأثناء قيام المجني عليه بالوقوف في الارض أطلق المتهمون الأعيرة النارية فلقي مصرعه.

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