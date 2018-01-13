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الوطن

القبض على 4 بحيازتهم أسلحة وطلقات نارية في البحيرة

منذ 10 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
القبض على 4 بحيازتهم أسلحة وطلقات نارية في البحيرة

اللواء محمد هندى

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، اليوم، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وتجار وحائزى الأسلحة النارية والذخائر.

وتمكنت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث، والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية، من ضبط "عبدالناصر ع" 41 سنة عاطل ومقيم بمركز أبوالمطامير، وبحوزته طبنجة عيار 9 ملى، و"خميس ح" 50 سنة تاجر مواشى ومقيم بمركز بدر، وبحوزته قطعتى سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 تحمل ارقام 146805، وفرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 محلى الصنع، و3 طلقات من ذات العيار.

كما تم ضبط "باسم ع" 25 سنة عاطل ومقيم بمركز إيتاى البارود، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع وطلقتان من ذات العيار، و"أحمد م" 28 سنة عامل ومقيم بمركز إيتاى البارود، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع وطلقة من ذات العيار.

وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة.

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