السجن المشدد 15 سنة لمتهم بـ"اقتحام قسم التبين"

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة المتهم أسامة أحمد السباعي السمري، 47 سنة، إمام وخطيب، بالسجن المشدد 15 سنة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث اقتحام قسم التبين"، وقررت المحكمة وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة وألزمته بدفع مبلغ 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا تضامنًا مع باقي المتهمين عن الأضرار التي تسببوا في إتلافها.

وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة للمتهمين بأمر الإحالة اتهامات التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عددٍ من ضباط وأفراد أمن قسم التبين وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.