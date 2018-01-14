أحلام "جمعة" البسيطة.. تعيين وشقة في أول دور وموتوسيكل "علشان إعاقته"

شقة متهالكة في الطابق السادس يقطن فيها شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعاني من إعاقة حركية منذ ولادته، مستغرقًا نحو نصف الساعة للصعود إليها متكئًا على عصا خشبية، حاول خلال السنوات الماضية التواصل مع المسئولين لتخصيص سكنًا له في الأدوار الأولى وتثبيته في وظيفته التي يعمل فيها منذ 8 أعوام لكن جميعها باءت بالفشل.

في الوقت الذي يختبيء فيه الأشخاص في منازلهم للاحتماء من البرد القارس، يعيش أحمد جمعة، الحاصل على شهادة الإعدادية، في منزله بعزبة الهجانة التابعة لمدينة نصر، الذي تملئه الشروخ والكسور، لتمتلئ غرفته بالمياه بعد سقوط الأمطار لتتحول إلى بركة مياه.

نظرًا لإعاقته الحركية التي يعاني منها منذ ولادته بمرض شلل الأطفال، يحتاج الشاب الحاصل على الشهادة الاعدادية، إلى عناية مستمرة من أهله، حتى تزوج بعد العشرين من عامه ليتفاجأ بأن زوجته مختلة عقلية بنسبة 80%، مما أدى إلى انفصالهما لعدم فهم بعضهما البعض.

"الشقة فيها أوضة مسطوحة بالخشب، والمصبوبين فيهم شروخ، وبقفل النور لما المطرة تمطر علشان ميحصلش قفله"، وفقًا للشاب الثلاثيني، الذي يذهب في بعض الأيام إلى منزل والده للعيش معه نظرًا لما يمر به واحتياجه للرعايا من والديه، "أختي وأمي بيجوا ينضفوا ليا الشقة".

لم يستطع شاب ذوي الإعاقة، الذي توفت نجلته بعد والدتها مباشرة، الصعود إلى شقته على السلم مثل أي شخصًا أخر ولكنه يستريح بين شقه وأخرى "باخد نفسي".

منذ 8 سنوات يعمل صاحب الشهادة الاعدادية كـ "عامل بواب" في مدرسة المعتز بالله الابتدائية التابعة لإدارة مدينة نصر، ولم يتم تثبيته حتى الآن، "باخد 800 جنيه وبصرف معظمها على المواصلات والكهرباء والمية"، فيتسقل الشاب الثلاثيني "توك توك" يوميًا من وإلى المدرسة نظرًا لعدم وجود وسائل مواصلات غيره.

"جمعة" ذهب إلى محافظ القاهرة لعرض حالته والمطالبة بحقوقه التي لم يحصل عليها منذ سنوات، ولكنه لم يتمكن من مقابلته، "نفسي أقابل أي مسوئل وأتثبت في شغلتي والحكومة تخصصلي موتوسيكل مجهز".