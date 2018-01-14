مصرع شخص في تجدد خلافات ثأرية بأسيوط

لقي منذ قليل شخص من أبناء عائلة النواصر مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري في تجدد خصومة ثأرية، بين عائلته وعائلة الزواتين بالبداري في أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من المقدم محمود بدوى رئيس مباحث مركز شرطة البداري، بوصول بلاغ من الأهالى بتجدد الخصومة الثأرية بين عائلتى النواصر والزوايتن ووقوع قتيل.

وبالإنتقال والإسعاف، وبالفحص تبين مقتل "حسين كامل" في العقد الرابع من عمره، مصاب بطلقات نارية بالجسم تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي، وتحرير المحضر اللازم وجار إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أنه أثناء سير المجني عليه، في طريقة لشراء معسل قص من متجر بالقرب من منزله، خرج عليه 4 من أبناء عائلة الزواتين، يستقلون دراجتين بخاريتين، يحملون أسلحة آليه وتبادلوا والمجني عليه الشتائم.

ثم أطلق أحدهم وابل من الأعيرة النارية، صوب المجني عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتعود الخصومة بين العائلتين إلي عام 2013، لمشاجرة بين العائلتين راح ضحيتها شخصين من عائلة الزواتين.