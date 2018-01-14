سيدة مصرية تناشد بإعادة طفليها بعد صدور قرار تبني عائلة إيطالية لهما

عرضت الإعلامية إيمان الحصري، تقرير تليفزيوني لسيدة تُدعى "تريزة وديع فريد"، تعيش في إيطاليا، تناشد المسئولين بإعادة طفليها، بعد صدور قرار تبني عائلة إيطالية لهما، موضحة أنها تعيش في ميلانو، وحدثت مشاكل مع زوجها منذ أكثر من عام وقام المصلحيين الاجتماعيين بأخذ الطفلين.

وأضافت " تريزة"، خلال تقرير عرضه برنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"، أنها كانت تأخذ أطفالها للمدرسة ثم تذهب بهم إلى الملجأ طبقًا لقواعد المصلحيين الاجتماعيين في إيطاليا، وبعد تعرضها للمرض قامت قوات الشرطة بأخذ الطفلين من أجل تربيتهم بعيدًا عن الأسرة.

وتابعت :"قالولي عائلة إيطالية هتتبناهم، طب إزاي يحصل كده وأنا عايشة"، فيما قال زوجها :"إحنا اتصالحنا وعاوزين عيالنا عشان نكمل حياتنا مع بعض".