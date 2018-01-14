تسجيل الدخول

الوطن

بدء جلسة محاكمة 213 متهما في قضية "كتائب حلوان"

منذ 47 دقيقة
كتب: هيثم البرعي وعلاء يوسف
بدء جلسة محاكمة 213 متهما في قضية "كتائب حلوان"

هيئة المحكمة

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة 213 متهما في قضية "كتائب حلوان".

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

أخبار متعلقة

نظر طعن قرار إدراج 215 متهما بقوائم الإرهاب في "كتائب حلوان"

نظر طعن قرار إدراج 215 متهما بقوائم الإرهاب في "كتائب حلوان"

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا جلسة 17 أبريل لنظر الطعن المقدم من 215 متهما على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية فى قضية كتائب حلوان
القبض على إرهابي متهم بقضيتي "العقاب الثوري" و"كتائب حلوان" بالقاهرة

القبض على إرهابي متهم بقضيتي "العقاب الثوري" و"كتائب حلوان" بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في القبض على إرهابي مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي "العقاب الثور يوكتائب حلوان"، وتبين من التحريات أن المتهم انتحل صفة عامل للهروب
نائبة تشيد بنجاح الداخلية في القبض على أحد عناصر كتائب حلوان الهاربين

نائبة تشيد بنجاح الداخلية في القبض على أحد عناصر كتائب حلوان الهاربين

أشادت النائبة منى منير، بنجاح الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على أحد المتهمين الهاربين من سيارة الترحيلات في أثناء ترحيلهما إلى محبسهما
عاجل| ضبط متهم من "كتائب حلوان" بعد هروبه خلال ترحيله

عاجل| ضبط متهم من "كتائب حلوان" بعد هروبه خلال ترحيله

عاجل| ضبط متهم من "كتائب حلوان" بعد هروبه خلال ترحيله
تأجيل محاكمة متهمي "كتائب حلوان" لـ 14 يناير لمرافعة النيابة

تأجيل محاكمة متهمي "كتائب حلوان" لـ 14 يناير لمرافعة النيابة

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة 213 متهما في قضية "كتائب حلوان"، الى جلسة 14 يناير 2018، لمرافعة النيابة العامة.

التعليقات

100 عام على ميلاد الزعيم جمال عبدالناصر

الأكثر قراءة

عاجل