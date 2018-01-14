غادة والي: طورنا 6 مؤسسات أطفال بلا مأوى ودعم "الأنرويل" مهم

شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل "الأنرويل" العالمي للمنطقة 95 مصر والأردن، بمناسبة اليوم العالمي لها.

وفي كلمتها خلال الحفل، تقدمت والي لأعضاء الأنرويل بالتهنئة بهذه المناسبة وتمنت لهن عاما جديدا سعيدا مليئا بالنجاحات، كما توجهت لهن بالشكر لتبنيهن مبادرة العام الماضي وتتمثل في توحيد مجهودات النوادي في جهة واحدة لجمع التبرعات لدعم البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى.

وأشارت الوزيرة في الحفل الذي أقيم أمس إلى أنه بدأ العمل منذ عام تقريباً في هذا البرنامج؛ ويضم 21 مؤسسة للأطفال بلا مأوى، مضيفة: "قمنا بالفعل بتطوير 6 مؤسسات كبيرة بدأنا بافتتاح مؤسسة الحرية في عين شمس في أبريل من العام الماضي ثم افتتحنا دار الدفاع الاجتماعي بالاسكندرية - وكان بعضكن قد شارك معنا هناك- وآخر الافتتاحات دار التربية بالشرقية"، موضحة أن تمويل البرنامج يبلغ 164 مليون جنيه، قدمت وزارة التضامن 50 مليونا وصندوق تحيا مصر 114 مليونا.

أضافت والي في كلمتها أن إجمالي التدخلات للبرنامج هذا العام قد بلغ 1645 حالة من (أولاد وبنات)؛ لافتة إلى أن هذه التدخلات نوعان: الأول مع أطفال نبحث عن أسرهم بحيث نقوم بتأهيل الأسرة لإعادة الطفل إليها، والنوع الثاني هم أطفال لايعرفون أسرهم أو لا توجد لديهم أسر أو أن أسرهم غير صالحة لكي يعيش الابن فيها لذلك يتم إيداع هؤلاء الأطفال إحدى المؤسسات التي تم تطويرها.

وقالت: "أتقدم لحضراتكم بالشكر وأخص الأستاذة سامية حتاتة حيث إن الإسكندرية تعد المحافظة الثالثة من حيث عدد الأطفال بلا مأوى لذلك افتتحنا بها مؤسسة كبيرة وأنا أدعو لحضراتكم في المحافظات والأماكن التي تتواجدون بها عدم الاكتفاء بالتبرع المادي لصندوق تحيا مصر ولكن التبرع بالوقت شيء مهم جداً حيث شددت على أهمية القيام بزيارة المؤسسات وإبداء ملاحظاتكم عليها للاستفادة من خبراتكم وأن تكونوا مراقبين لأدائنا ولفت الأنظار إلى المشكلات التي يمكن ان تواجههنا".

وتابعت: "لدينا نقاط ضعف تتلخص في بعض المشرفين والإداريين ولقد دربنا بالفعل عددا كبيرا من المشرفين والإداريين كما أننا لدينا 17 فريق شارع، وهذه الفرق تتحرك في أوتوبيسات مجهزة وتضم أخصائي وممرضة وسائق ويحظى الطفل بدعم نفسي ويمارس ألعابا وتوجد بالوحدة المتنقلة عوامل جذب للأطفال .."لذلك فنحن نطالب بمراقبة هذا المشروع وأن تشعروا بأنكم شركاء حقيقيين وفاعلين معنا".

وجددت والي الشكر مرة أخرى لعضوات الأنرويل على تجمعهن على فكرة نبيلة، موضحة أن مصر بها حوالي 16500 طفل شارع وهذا العدد يحتاج إلى تدخلات، ويتركز ٨٠٪؜ من هذا العدد في عشر محافظات وهذه المحافظات هي التي يتم تطوير البنية التحتية لدور أطفال بلا مأوى بها حاليا؛ مشددة على أن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مدارس لتعليمهم وتأهيل نفسي وتأهيل لأسرهم داعية إلى المزيد من التعاون للعمل على تلبية الاحتياجات الكثيرة لهؤلاء الأطفال؛ مختتمة كلمتها بتوجيه الشكر لعضوات الأنرويل على مساندتهن لمثل هذه المشروعات القومية.