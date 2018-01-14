السعودية تعلن وظائف شاغرة في الجيش

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية، وجود وظائف شاغرة برتبة "جندي"، مع اقتراب مرور 3 سنوات على الحرب، التي أطلقتها المملكة ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وحدد الإعلان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم، الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين، فإضافة للمؤهل العلمي والفني والوضع البدني، اشترطت الهيئة السعودية أن يلتزم المتقدم بالعمل في أي منطقة من مناطق المملكة، مهما كانت الظروف، ووفقا لما يحتمه عليه الواجب وحاجة العمل.

إلى جانب ذلك، يجب أن يلتزم المتقدم بعد تعيينه بمباشرة العمل في الجهة المعين بها، وعدم السماح للغير كائنا من كان بالتقدم بطلب نقله مهما كانت المبررات.