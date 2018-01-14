ضبط عصابة السرقة بالإكراه في أبوالنمرس بالجيزة

ضبطت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، تشكيلا عصابيا يضم 5 متهمين في منطقة أبوالنمرس.

وكشفت التحريات والتحقيقات، التي أجريت تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن المتهمين ضبطوا في أثناء سرقهم توك توك بالإكراه.

وأوضحت التحريات، التي جرت بمعرفة اللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، أنه تصادف مرور سيارة شرطة في المنطقة خلال واقعة السرقة، واستغاث بها المجني عليه، وضبطت المتهمين وعثر بحوزتهم على فرد خرطوش، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تباشر التحقيق.