بالصور| صحيفة تركية تكشف عن مخيمات لتدريب الميليشيات.. تابعة لأردوغان

حصلت صحيفة (ABC) وقناة (Tele 1) التركية، على صور ووثائق تخص المخيمات السرية التي تتلقى فيها الميليشات المسلحة غير القانونية التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، تدريبات مسلحة، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

وكانت رئيسة حزب الخير ميرال أكشنار، أثارت جدلا كبيرا بزعمها أن بعض الجماعات المقربة للسلطة الحاكمة، تتلقى تدريبات مسحلة داخل مخيمات غير قانونية في مدينتي قونيا وتوكات، وأن هذه المجموعات تستعد لإثارة الفوضى في حال خسارة حزب العدالة والتنمية الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها تركيا في العام 2019، التي بالتأكيد سيكون الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان أحد مرشحيها.

من جانبها، اهتمت الأحزاب المعارضة بالأمر، بينما التزم حزب الحركة القومية الصمت، في حين كذّب حزب العدالة والتنمية الحاكم الأخبار المتداولة في هذا الصدد.

وورد في المعلومات التي توصلت إليها الصحيفة والقناة، أن المخيمات لا تقتصر فقط على مدينتي قونيا وتوكات اللتين أشارت إليهما أكشنار، بل إن المخيمات موجودة في 7 مدن تركية وتقدم تدريبات مسلحة، مشيرة إلى وجود مخيمات في مدن دوزجا وكوجالي وقيصري وإسطنبول ووسط البحر الأسود.

وأشارت المعلومات أيضا، إلى أن مخيم مدينة إسطنبول يقع في حي كومبورجاز، وتُقام التدريبات بداخله يوما واحدا في الأسبوع، وأن المخيم يفتقر لنظام مستقر، كما زُعم أن الصور التي تم نشرها التقطت داخل المخيم المشار إليه.

ويزعم أن المخيمات تشهد تدريبات للإسلاميين والكتاتيب العثمانية وبعض القوميين المتحالفين مع العدالة والتنمية الحاكم. وتوضح المعلومات التي تم التوصل إليها، أن العشرات شاركوا في التدريبات المسلحة التي أجريت في المنطقة بين آدابازاري وخندق بمدينة دوزجا، كما أن الأشخاص الذين يتولون عمليات التدريب من أوصل شركسية وسكان مدينة سقاريا ويجتمع الشخص الملقب "بالقائد" في المخيمات مرة كل 15 يوما بمدينة دوزجا.

وأضافت صحيفة ABC وقناة Tele 1، أنهما تمتلكان معلومات بشأن ذلك الشخص، غير أنهما لا تستطيعان نشرها نظرا لعدم تحققها من مدى صحتها، بينما يُزعم أن قائدا من مدينة سقاريا تولى إلى الآن تدريب أكثر من 400 شخص.

وفي منطقة جابية قرب حي كومبورجاز بمدينة إسطنبول، يقع مخيم يقدم تدريبا غير قانوني على إطلاق النار والاشتباك عن قرب والهجوم والدفاع وشن عمليات وتخريب، حيث يقع المخيم في نهاية الطريق بحي كومبورجاز من جهة الطريق المتجه من تراقيا إلى إسطنبول.

وتشير المصادر إلى أن التدريبات تتم مرة كل 15 يوما في مخيمات قيصري ودوزجا، بينما تتم مرة أسبوعيا في مخيمات إسطنبول وكوجالي، إذ يقع مخيم قيصري في منطقة ألاداغ – أكسوداراسي بحي يحيالي.

ويُزعم أنه داخل هذا المخيم، يتم تدريب الشباب على استخدام السلاح والمواد المتفجرة والاشتباك عن قرب وتدريبات بدنية، كما يتم اقتياد طلاب مدارس أئمة الخطباء إلى هذا المعسكر من مراكز نفشهير ونيغدا وكيرشهير وقيصري.

ويقع مخيم كوجالي في مناطق غابات في حي كينجيلي بمقاطعة قنديرا، حيث يتلقى الشباب المستقطب من كوجالي وسقاريا ودوزجا التدريبات عينها داخل هذا المخيم.