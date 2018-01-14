"النواب" يوافق على التعديل الوزاري.. تغيير 4 حقائب وتعيين نائبين

وافق مجلس النواب في الجلسة الطارئة، اليوم، على التعديل الوزاري الجديد والذي تضمن تعديل 4 حقائب وزارية، وتعين نائبين لوزيري الصحة والإسكان.

وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الجلسة طارئة ومقيدة بموضوعها وهو التعديل الوزاري ولا يجوز مناقشة أي موضوعات أخرى، ووفق المادة 147 من الدستور و127 من اللائحة فإنه لرئيس الجمهورية أن يجري تعديلا وزاريا بالتشاور مع رئيس الوزراء، ويعرض على مجلس النواب للموافقة، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء بأغلبية ثلثي الحاضرين.

وأكد عبد العال، أنه وصله كتاب من رئيس الجمهورية بالتعديل وتم تلاوة كتاب رئيس الجمهورية إلى رئيس المجلس، اللواء أبو بكر الجندي وزيرًا للتنمية المحلية، إيناس مصطفى عبد الدايم وزيرا للثقافة، رانيا المشاط وزيرا للسياحة، خالد محمد علي بدوي وزيرا لقطاع الأعمال، عاصم عبد الحميد نائبا لوزير الإسكان للتخطيط العمراني، ومحمد توفيق أمين نائبا لوزير الصحة.