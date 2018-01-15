محمود مسلم: مواجهة الإرهاب في سيناء تُكلف الدولة مليار جنيه شهريا

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن مواجهة التنظيمات الإرهابية في سيناء تُكلف الدولة مليار جنيه شهريًا، بجانب الاستعداد الأمنية الكبيرة في المدن والمحافظات خلال الأعياد والمناسبات المختلفة، حيث إن تلك التأمينات تتكلف أيضًا مبالغ كثيرة.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"، أنه يتمنى من الذين يحاولون تقييم الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، تقييمه حسب الظروف التي مرت بها البلاد في تلك الفترة، موضحًا أنه على سبيل المثال فإن حوادث الطائرات كانت تحدث في مصر كل 25 عامًا، ولكن الفترة الأخيرة حدثت 3 حوادث طيران في عام واحد.

وأشار إلى أن الشعار الذي رفعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حملته الانتخابية وهو تثبيت الدولة المصرية، حيث لم يكتفي بمحاربة الإرهاب واتخذ مسار تنمية واضح وسريع، سواء من إنشاء طرق جديدة أو كباري أو إعادة رصف الطرق، بجانب توفير طاقة كهربائية كبيرة.

وناشد الكاتب الصحفي بالاهتمام بالمضمون، من خلال الاهتمام بملف الصحة والتعليم والتنمية البشرية ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة.