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الوطن

تكليف سكرتير عام المنوفية بمهام المحافظ حتى الحركة الجديد

منذ 50 دقيقة
كتب: محمود الحصري
تكليف سكرتير عام المنوفية بمهام المحافظ حتى الحركة الجديد

ديوان عام محافظة المنوفية

قال الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية في تصريحات صحفية، أنه يستولى مهام عمل محافظة المنوفية خلال الأيام المقبلة حتى حركة المحافظين.

وأكد مختار، إن زيارة الرئيس السيسي لمدينة السادات ستتم في موعدها بنفس برنامج الزيارة التي تم ترتيبها، والمقرر أن تشهد افتتاح خطوط إنتاج جديدة في مصنع بشاي للصلب وتسليم وحدات "مشروعك برخصته" لصغار المستثمرين، مشيرا إلى أن ديوان عام محافظة المنوفية لم يتلق أي إخطارات بشأن الزيارة عقب واقعة القبض على الدكتور هشام عبدالباسط بتهمة الفساد.

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