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الوطن

وزيرة التضامن تعلن عن رقم هاتف للإبلاغ عن المدمنين تجار المخدرات

منذ 38 دقيقة
كتب: محمود البدوي
وزيرة التضامن تعلن عن رقم هاتف للإبلاغ عن المدمنين تجار المخدرات

غادة والي

قالت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تُجري تحليل مخدرات للعاملين في كافة جهات الدولة ووصل الأمر لعمال المدارس خشية التعرض لأطفال المدرسة تحت تأثير المخدر.

وأضافت "والي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاصمة"، على قناة "العاصمة"، مع الإعلامي تامر عبدالمنعم، أنه حال الشك في سائق يتعاطي مخدرات يجب الاتصال على رقم 16023.

وأشارت إلى أن من يتعاطى مخدرات عليه إبلاغنا للتقدم للعلاج، متابعة: "لو كنت شاكك في سلوك أو تصرفات ابنك أو أردت الإبلاغ عن تاجر مخدرات تحدث للرقم 16023".

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