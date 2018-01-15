فيديو| "الجندي": "هنبطل نخلي الصعايدة ييجيوا القاهرة ويعملوا عشوائيات"

قال اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، إن من ضمن تكليفاته الاهتمام بمشروعات الصرف الصحي بمحافظات الصعيد.

وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة": "الاهتمام بالصعيد وخاصة المشروعات الموجودة في الصعيد وخاصة الصرف الصحي، عندنا قرى كاملة محرومة من الصرف الصحي، وفيه قرى عملوا بالجهود الذاتية وناقصهم شوية حاجات عشان تكمل".

وتابع: "عندنا أيضًا تشجيع الاستثمار في هذا المكان عشان نخلق فرص عمل، وهنبطل نخلي الصعايدة يركبوا القطر وييجوا القاهرة عشان يدوروا على فرص عمل، ويعملولنا هنا عشوائيات".