بعد القبض على محافظ المنوفية.. ننشر السيرة الذاتية للقائم بأعماله

قال الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، إنه سيتولى مهام عمل محافظة المنوفية خلال الأيام المقبلة، لحين إصدار حركة المحافظين.

وأكد "مختار"، خلال تصريحات صحفية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدينة السادات ستتم في موعدها بنفس برنامج الزيارة التي تم ترتيبها، والمقرر أن تشهد افتتاح خطوط إنتاج جديدة في مصنع بشاي للصلب، وتسليم وحدات "مشروعك برخصته" لصغار المستثمرين، مشيرا إلى أن ديوان عام محافظة المنوفية لم يتلق أي إخطارات بشأن الزيارة عقب واقعة القبض على الدكتور هشام عبدالباسط بتهمة الفساد.

وتستعرض "الوطن" السيرة الذاتية للدكتور أيمن مختار:

- الاسم بالكامل: أيمن عبدالمنعم مختار حسن.

- المؤهلات الدراسية: دكتوراه في إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية، وخريج كلية التجارة بجامعة عين شمس، بتقدير جيد جدا.

حاصل على ماجستير في الإدارة العامة– كلية الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري بتقدير امتياز.

حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية– الكلية الحربية- تقدير امتياز.

حاصل على دبلومة في علوم الحاسب ونظم المعلومات– الكلية الفنية العسكرية بتقدير جيد جدا.

حاصل على شهادة "ICDL".

حاصل على دبلومة في الإدارة المحلية– كلية الاقتصاد والعلوم السياسية– جامعة القاهرة - تقديرجيد جدا.

- تاريخ الميلاد: 17/11/1972

الحالة الاجتماعية: متزوج

محل الإقامة: مدينة نصر– القاهرة

الدرجة الوظيفية: وكيل أول وزارة

الوظيفـة الحالية: وكيل أول وزارة- سكرتير عام محافظة المنوفية

الوظائف السابقة: وكيل أول وزارة - سكرتير عام محافظة أسوان