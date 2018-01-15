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الوطن

تعرف على محاور مؤتمر الأزهر لنصرة القدس

منذ 35 دقيقة
كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي
تعرف على محاور مؤتمر الأزهر لنصرة القدس

الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر

ينظم الأزهر الشريف، مؤتمرا دوليا بعنوان مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، يومي 17 و18 يناير الحالي، بحضور المهتمين بقضية المسجد الأقصى والقدس الشريف، ومحبي السلام من جميع أنحاء العالم.

ويبحث المؤتمر، آليات عملية وأساليب جديدة تنتصر لكرامة الفلسطينيين وتحمي أرضهم، وتحفظ هوية المقدسات الدينية، وتصد الغطرسة الصهيونية التي تتحدى القرارات الدولية، وتستفز مشاعر أكثر من 4 مليارات من المسلمين والمسيحيين حول العالم.

ونشرت الصفحة الرسمية لمؤتمر الأزهر، محاور المؤتمر، التي تشمل في محورها الأول بعنوان "الهوية العربية للقدس ورسالتها"، "المكانة الدينية والعالمية للقدس، القدس وحضارتها.. التاريخ والحاضر، أثر تغيير الهوية في إشاعة الكراهية، وتفنيد الدعاوى الصهيونية بشأن القدس وفلسطين".

ويشمل المحور الثاني بعنوان "استعادة الوعي بقضية القدس"، "المركز القانوني الدولي للقدس، الدور السياسي في استعادة الوعي، الدور الثقافي والتربوي، والدور الإعلامي في استعادة الوعي". أما المحور الثالث بعنوان "المسؤولية الدولية تجاه القدس"، فيشمل "مسؤولية المؤسسات الدينية، مسؤولية المنظمات الدولية، ومسؤولية المجتمع المدني العالمي".

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