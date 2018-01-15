ساويرس يرد على تصريحات "الجندي" عن "الصعايدة": لا.. كده أنا أزعل

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس، على تصريحات اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية الجديد، والتي أثارت الجدل بعد اتهامه لأهل الصعيد بأنهم "سبب العشوائيات في القاهرة خلال بحثهم عن فرص العمل".

وكتب ساويرس، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تعليقا على تصريحات الوزير: "لا لا .. كده أنا أزعل".

وقال "أبوبكر"، أمس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة": "سنعمل على تشجيع الاستثمار في الصعيد علشان نخلق فرص عمل، ونبطل الصعايدة يركبوا القطار ويجوا هنا القاهرة علشان يدوروا على فرص عمل ويعملوا لنا عشوائيات".

جدير بالذكر، أن رجل الأعمال نجيب ساويرس، من مواليد محافظة سوهاج ويتمتع بالأصول الصعيدية.