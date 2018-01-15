تسجيل الدخول

الوطن

ساويرس يرد على تصريحات "الجندي" عن "الصعايدة": لا.. كده أنا أزعل

منذ 33 دقيقة
كتب: عزة عطية
ساويرس يرد على تصريحات "الجندي" عن "الصعايدة": لا.. كده أنا أزعل

نجيب ساويرس

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس، على تصريحات اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية الجديد، والتي أثارت الجدل بعد اتهامه لأهل الصعيد بأنهم "سبب العشوائيات في القاهرة خلال بحثهم عن فرص العمل". 

وكتب ساويرس، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تعليقا على تصريحات الوزير: "لا لا .. كده أنا أزعل".

وقال "أبوبكر"، أمس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة": "سنعمل على تشجيع الاستثمار في الصعيد علشان نخلق فرص عمل، ونبطل الصعايدة يركبوا القطار ويجوا هنا القاهرة علشان يدوروا على فرص عمل ويعملوا لنا عشوائيات".

جدير بالذكر، أن رجل الأعمال نجيب ساويرس، من مواليد محافظة سوهاج ويتمتع بالأصول الصعيدية.

أخبار متعلقة

بالفيديو| أغنية "شباب أهل الصعيد "في افتتاح مؤتمر الشباب بأسوان

بالفيديو| أغنية "شباب أهل الصعيد "في افتتاح مؤتمر الشباب بأسوان

غنى المطرب خالد عجاج أغنية بعنوان "شباب أهل الصعيد"، ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر الوطني الشهري للشباب بمحافظة أسوان.
السيسي لـ أهل الصعيد: "سننهي مشاكلكم"

السيسي لـ أهل الصعيد: "سننهي مشاكلكم"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنَّ هناك جهد كبير لحل مسألة المناطق العشوائية والفقيرة والأكثر احتياجًا،
السيسي عن أهل الصعيد: "مصريين بجد.. إيه الأصل والذوق ده"

السيسي عن أهل الصعيد: "مصريين بجد.. إيه الأصل والذوق ده"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه عندما استفهم عن مشكلة مصانع كيما أسوان، والتشكيك في نظافة مياة النيل، ولم يكن الرد كافيًا قرر الذهاب إلى هناك لرؤية الأمر على أ
بعد حواره مع "عمرو أديب".. "الوطن" ترصد "أهل الصعيد" في خطابات الرئيس

بعد حواره مع "عمرو أديب".. "الوطن" ترصد "أهل الصعيد" في خطابات الرئيس

"سننهي مشاكلكم" بهذه الكلمات أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أملًا جديدًا لأهل الصعيد، في مداخلة هاتفيه قصيرة أجراها، مساء أمس، مع الإعلامي عمرو أديب، موضحًا أن

التعليقات

سلة غذاء المصريين: الاستيراد بالمليارات والتصدير بالملايين

الأكثر قراءة

عاجل