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الوطن

انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لكلية رياض الأطفال فبراير المقبل

منذ 13 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لكلية رياض الأطفال فبراير المقبل

أرشيفية

تنظم كلية رياض الأطفال بجامعة أسيوط مؤتمرها العلمي الدولي الأول بعنوان "بناء طفل لمجتمع أفضل في ظل المتغيرات المعاصرة "، خلال الفترة من 6-7 فبراير 2018، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمبنى الإداري بالجامعة، ويأتي ذلك برعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور طارق الجمال نائبه لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بحسب ما صرحت به الدكتورة ماجدة هاشم بخيت عميد الكلية ورئيس المؤتمر.

وأضافت بخيت أن المؤتمر يهدف في نسخته الأولى إلى تقويم وتطوير برامج ومناهج الطفل وذلك من خلال إلقاء الضوء على علم النفس الإيجابي ودوره في تطوير منظومة رياض الأطفال ودراسة مجالات التفكير الإيجابي في الطفولة المبكرة وتصميم وتطوير البرامج التكنولوجية في تربية وتعليم الطفولة المبكرة للألفية الثالثة، إلى جانب التطرق إلى فهم العلوم الأساسية في تطوير منظومة رياض الأطفال، والمتغيرات النفسية المرتبطة بالأطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة في ضوء المتغيرات المعاصرة، وكذلك التعرف على أسس إعداد معلمات رياض الأطفال ووضع معايير جديدة لتطبيق سياسة الدمج.

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