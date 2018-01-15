استبعاد اثنين من ملاحظي الشهادة الإعدادية بالبحيرة

تفقد محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم، سير الامتحانات في عدد من مدارس إدارة المحمودية التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات بها، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان اليوم الثاني في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الدينية.

وبدأ وكيل الوزارة، الجولة بمدرسة عبدالله عاشور للتعليم الأساسي ويؤدي بها الامتحان 200 طالب من طلاب الصف الثالث الإعدادي في 10 لجنة فرعية، وتابع كنترول المدرسة ومحاضر فتح وغلق الكنترول ومظاريف الأسئلة وسجلات توزيع الملاحظين.

وانتقل إلى مدرسة المحمودية الإعدادية بنات وبها 10 لجنة فرعية تؤدي بها 205 طالبات امتحان الصف الثالث الاعدادي، وتفقد لجان المدرسة المختلفة، واطمأن إلى وضوح ورقة الأسئلة، كما تابع كنترول المدرسة ومحاضر فتح وغلق الكنترول ومظاريف الأسئلة وسجلات توزيع الملاحظين.

واختتم الجولة بمدرسة الشهيد محمد احمد ناصر الثانوية بنات، وتؤدي بها طالبات الصف الاول الثانوي امتحان مادتي اللغة الاجنبية الثانية والتربية الدينية، وتفقد لجان الامتحان واطمأن على وضوح الاسئلة وعدم وجود أي شكاوى من الامتحان، كما تابع كنترول المدرسة ومحاضر فتح وغلق الكنترول ومظاريف الاسئلة وسجلات توزيع الملاحظين وشيت رصد الدرجات.

ووجه وكيل الوزارة، بالتحقيق مع رئيس كنترول المدرسة، نظرا لعدم الالتزام بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، وفى أبوالمطامير رصدت غرفة العمليات الفرعية بالإدارة وجود معلمتين مكلفتين بأعمال الملاحظة بلجنة رقم 446 مدرسة أبو المطامير الإعدادية بنات، فى الوقت الذى تبين وجود أقارب لهما من الدرجة الأولى بالصف الثالث الإعدادي، فتم استبعادهما، وجارٍ التحقيق معهما كونهما وقعتا على استمارة الموانع قبل بدء أعمال الامتحانات.