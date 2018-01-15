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الوطن

سيدة وصديقها يجمعان 8 ملايين من مدخرات المصريين بالخارج

منذ 22 دقيقة
كتب: محمد بركات
سيدة وصديقها يجمعان 8 ملايين من مدخرات المصريين بالخارج

صورة أرشفية

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتمكن من ضبط ربة منزل في محافظة المنيا بتهمة الاشتراك مع آخر يعمل خارج البلاد بتجميع مدخرات المصريين فى الخارج بلغت حجم تعاملتهما ثمانية ملايين جنيه خلال عام ونصف.

وأفادت التحريات أن المتهمة "الشيماء أ.ع" ،وصديقها "أحمد ع.ح" يعمل بإحدى الدول العربية بممارسة نشاط غير مشروع عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الثاني وشراء بضائع بها وتهريبها لبعض التجار والمستوردين بمحافظة مطروح من راغبي شرائها وإيداع قيمتها بالجنيه المصري بحساب الثانية لتقوم بصرفها  وتوصيلها لذوي العاملين مقابل عموله، مما يعد عملاً من أعمال البنوك. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الأولى وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام ونصف (ثمانية ملايين جنية مصري).

 

 

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