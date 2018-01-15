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الوطن

رئيس "النقض" يلتقي رئيس "القومي للمرأة" بحضور قاضيات المحكمة

منذ 23 دقيقة
كتب: الوليد إسماعيل
رئيس "النقض" يلتقي رئيس "القومي للمرأة" بحضور قاضيات المحكمة

أبو العلا ورئيس القومي للمرأة

التقى المستشار مجدي أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ووفد مرافق لها في مكتبه بدار القضاء العالي اليوم.

وأشار المستشار محمد رضا المستشار الإعلامي لرئيس محكمة النقض إلى أن رئيس "القومي للمرأة" وجهت الشكر لرئيس القضاء الأعلى على تعاون المجلس ورئيسه في تعيين القاضيات بالمكتب الفني لمحكمة النقض هذا العام استكمالا لمكاسب المرأة المصرية في عام المرأة الذي أعلنته القيادة السياسية.

وتقدمت "مرسي" بخطاب شكر لرئيس "القضاء الأعلى" طالبت فيه بتعيين دفعة جديدة بالمكتب الفني لمحكمة النقض،والإعلان عن دفعة سنوية للقاضيات في هذا المجال.

وتبادل الطرفان- وفا للبيان- وجهات النظر في شأن تعيين المرأة بالقضاء في لقاء حضره مساعدو رئيس المحكمة والقاضيات العاملات بالمكتب الفني والمعينات على مدار السنوات الماضية والحالية.

وذكر البيان أن رئيس "القضاء الأعلى" وعد بدراسة طلب رئيس القومي للمرأة.

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