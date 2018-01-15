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الوطن

ضبط 23 طن دقيق مدعم بالقاهرة

منذ 8 دقيقة
كتب: أحمد عبد اللطيف
ضبط 23 طن دقيق مدعم بالقاهرة

صورة أرشيفية

تمكنت شرطة التموين والتجارة بالقاهرة فى ضبط مسئول مخزن مواد غذائية وبحوزته 23 طن دقيق بلدي مُدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة قيام المدعو"يونس ج. مسئول عن مخزن مواد غذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة البساتين – بحيازة كمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبإستهداف المخزن المشار إليه تم ضبط ( كمية من الدقيق البلدى المدعم وزنت 23 طن ) .

 

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