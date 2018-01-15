ضبط 23 طن دقيق مدعم بالقاهرة

"التموين": نستورد 70% من المواد الغذائية.. وزيادة سعر بعض السلع طبيعي



قال محمد سويد، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تستورد 70% من المواد الغذائية، موضحًا أنه كان من الطبيعي زيادة بعض أسعار السلع